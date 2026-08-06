Prayagraj News: चालान बढ़े, डंपिंग यार्ड नहीं, थानों के बाहर अतिक्रमण कौन हटाए
Prayagraj News: प्रयागराज में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज हो रही है, लेकिन जब्त वाहनों के लिए स्थायी डंपिंग यार्ड न होने से समस्या बढ़ गई है। कई वाहन थानों के बाहर खड़े हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में है। डीसीपी ने बताया कि यार्ड का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है।
Prayagraj News: प्रयागराज। शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। यातायात पुलिस रोजाना चालान और वाहन सीज कर रही है, लेकिन जब्त वाहनों को रखने के लिए स्थायी डंपिंग यार्ड न होने से नई समस्या खड़ी हो गई है। शहर के कई थानों और ट्रैफिक लाइन में जगह की कमी के कारण सीज किए गए वाहन सड़कों के किनारे और थानों के बाहर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे न केवल सड़कें संकरी हो रही हैं, बल्कि यातायात और सुरक्षा दोनों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पिछले माह यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 48 चारपहिया वाहनों को सीज किया और 385 वाहनों का चालान किया। ट्रैफिक लाइन में पर्याप्त स्थान न होने के कारण इन वाहनों को संबंधित थानों के बाहर खड़ा करना पड़ा। दूसरी ओर, शहर के अधिकांश थानों में वर्षों से मुकदमों में जब्त दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहन पहले से ही बड़ी संख्या में पड़े हैं। कई वाहन कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनके निस्तारण की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही है。
यातायात नियमों का उल्लंघन
कई थानों के बाहर जब्त वाहनों ने सड़क के एक हिस्से पर स्थायी कब्जा जमा लिया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। खासकर रात के समय दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। जून माह में सरायइनायत थाने के सामने सड़क पर खड़े जब्त ट्रक से टकराकर बाइक सवार एक होटल कारोबारी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें सड़क किनारे खड़े जब्त वाहन दुर्घटनाओं का कारण बने।
डंपिंग यार्ड का लंबे समय से प्रस्ताव लंबित
डीसीपी ट्रैफिक नीरज पांडेय का कहना है कि जब्त वाहनों के लिए स्थायी डंपिंग यार्ड बनाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है, लेकिन उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं, शहरवासियों का कहना है कि जब चालान और सीज की कार्रवाई लगातार बढ़ाई जा रही है, तो जब्त वाहनों के सुरक्षित और व्यवस्थित रखरखाव की व्यवस्था भी समानांतर रूप से की जानी चाहिए। अन्यथा थानों के बाहर खड़े ये वाहन कानून व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों की जान के लिए भी खतरा बने रहेंगे।
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