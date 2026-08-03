Prayagraj News: गहरेबाजी : आगे बादामी..पीछे बुलेट ने भरी रफ्तार
Prayagraj News: प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार को गहरेबाजी का आयोजन हुआ। राजीव भारद्वाज 'बब्बन भइया' की अगुवाई में 800 मीटर की दौड़ में दो दर्जन घोड़ों ने हिस्सा लिया। हजारों दर्शकों ने नए यमुना पुल पर इस रोमांचक इवेंट का आनंद लिया। आयोजन में सुरक्षा के लिए एंबुलेंस और पीएसी के जवानों की मौजूदगी रही।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को शहर में परंपरागत गहरेबाजी का आयोजन किया गया। प्रयाग गहरेबाजी संघ के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ‘बब्बन भइया’ की अगुवाई में नए यमुना पुल के नीचे अरैल रोड पर 800 मीटर की दूरी में दो दर्जन गहरेबाज अपने घोड़ों के साथ पहुंचे। बनवारी लाल शर्मा का ‘उड़ान’, असीम भारद्वाज का ‘बादामी’, मुरली दुबे का ‘समन्द’, विष्णु प्रसाद शर्मा का ‘बुलेट’ व बदरे आलम के ‘सुरंग’ के साथ गहरेबाज सधी लगाम के साथ उतरे।एक-एक घोड़ों ने दस-दस बार कदमताल के साथ अपनी रफ्तार दिखाई। कभी बादामी आगे निकला तो उसके पीछे-पीछे बुलेट और उड़ान ने लोगों को रोमांचित किया।
नए यमुना पुल पर हजारों की संख्या में गहरेबाजी देखने के लिए लोग अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे। खास बात रही कि इस बार घोड़ों के आगे या पीछे दोपहिया व चार पहिया वालों की भीड़ नहीं दिखाई दी। साथ ही पीएसी के जवानों के साथ कई एंबुलेंस मौजूद रहीं। आयोजन शाम पांच से सात बजे तक किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद रणविजय सिंह ‘डब्बू’, रामेश्वर पाठक, अशोक शर्मा, बाबा अभय अवस्थी, अमित मिश्र आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।