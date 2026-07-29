Prayagraj News: व्यापारी बोले, कार्रवाई से पहले सुनवाई का दें मौका

Prayagraj News: प्रयागराज में व्यापारियों ने जीएसटी नोटिस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सचल दल की कार्रवाई और लंबित मामलों पर विचार किया। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का त्वरित समाधान देने का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने नोटिस भेजने, बकाया नहीं होने पर आरसी और एफडी की वापसी, और हिंदी में अपील करने की मांग की।

व्यापारी बोले, कार्रवाई से पहले सुनवाई का दें मौका

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइंस स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में बुधवार को आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने जीएसटी नोटिस, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), सचल दल की कार्रवाई और लंबित मामलों के निस्तारण समेत कई अहम समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। विभागीय अधिकारियों ने सभी सुझाव और शिकायतें सुनने के बाद उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

समस्या और समाधान व्यापारियों ने मांग की कि विभाग किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित व्यापारी को नोटिस भेजकर सुनवाई का पूरा अवसर दे। जिन व्यापारियों पर कोई कर बकाया नहीं है, उनकी जमा आरसी और एफडी तत्काल वापस की जाए। सचल दल की ओर से ई-रिक्शा और स्कूटर के माध्यम से माल परिवहन करने वाले छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए। बैठक में यह भी मांग उठी कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में व्यापारियों को हिंदी में अपील दाखिल करने का अधिकार मिले। अधिकारियों की ओर से जारी नोटिसों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और केवल रिटर्न के आधार पर अनावश्यक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के नोटिस जारी न किए जाएं। व्यापारियों ने आईटीसी से जुड़ी समस्या भी उठाई।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी कार्यक्रम में विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त अच्छे लाल विश्वकर्मा और नरेंद्र कुमार के अलावा डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार मिश्रा, विजय पांडेय, जय सिंह, विभा मिश्रा, ममता उपाध्याय और सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा, महामंत्री शिवशंकर सिंह, राजेश केसरवानी, संतोष पनामा, अनिल सुनेजा, पप्पन, शेख डाबर, अधिवक्ता मेघराज यादव, सिकंदर अली, गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश केसरवानी, पल्लवी अरोरा, शौकत अली, सर्वेश पाल, राणा चावला, साहिल अरोरा, सरदार दिलजीत सिंह, बंटी, दिलीप चौरसिया आदि मौजूद रहे।