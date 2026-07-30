Prayagraj News: दो दिन बंद रहेगा अटरामपुर रेलवे फाटक

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे लेबल क्रॉसिंग 10 सी पर ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण दो दिनों तक सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे के अनुसार एक और दो अगस्त को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ट्रैक नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बेरांवा रोड से सेरांवा-खरगापुर मार्ग पर स्थित लेबल क्रॉसिंग 10 सी से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी वाहनों को रेलवे लेबल क्रॉसिंग आठ सी से होकर गुजरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, कमिश्नरेट नवाबगंज, आरपीएफ और अटरामपुर स्टेशन प्रशासन को सुरक्षा एवं यातायात डायवर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा गया है, ताकि ट्रैक नवीनीकरण का कार्य बिना बाधा के समय पर पूरा हो सके।