Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: दो दिन बंद रहेगा अटरामपुर रेलवे फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लेबल क्रॉसिंग 10 सी पर ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण 1 और 2 अगस्त को सड़क यातायात बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है और संबंधित विभागों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

Prayagraj News: दो दिन बंद रहेगा अटरामपुर रेलवे फाटक

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे लेबल क्रॉसिंग 10 सी पर ट्रैक नवीनीकरण कार्य के कारण दो दिनों तक सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे के अनुसार एक और दो अगस्त को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ट्रैक नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बेरांवा रोड से सेरांवा-खरगापुर मार्ग पर स्थित लेबल क्रॉसिंग 10 सी से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी वाहनों को रेलवे लेबल क्रॉसिंग आठ सी से होकर गुजरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, कमिश्नरेट नवाबगंज, आरपीएफ और अटरामपुर स्टेशन प्रशासन को सुरक्षा एवं यातायात डायवर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा गया है, ताकि ट्रैक नवीनीकरण का कार्य बिना बाधा के समय पर पूरा हो सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।