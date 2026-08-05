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Prayagraj News: मजार परिसर में सट्टा खिलाने का विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के हरवारा स्थित मजार परिसर में सट्टेबाजी का विरोध करने पर एक युवक को जान से मारने और चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी मिली है। आरोपी जाहिद के खिलाफ धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता रियाज अहमद का आरोप है कि जाहिद वहाँ अवैध सट्टा चलाता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है।

Prayagraj News: मजार परिसर में सट्टा खिलाने का विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी

Prayagraj News: प्रयागराज। हरवारा स्थित मजार परिसर में सट्टेबाजी का विरोध करने पर युवक को जान से मारने और चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धूमनगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धूमनगंज निवासी रियाज अहमद की तहरीर मुताबिक, हरवारा स्थित सैयद बाबा की मजार पर सभी समुदाय के लोगों की गहरी आस्था है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आरोप है कि जाहिद मजार परिसर के अंदर अवैध रूप से सट्टा संचालित करता है। इसके कारण वहां भीड़ जुटी रहती है और महिलाओं सहित श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी होती है।

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मामले में सबसे अहम बात यह है कि शिकायतकर्ता रियाज अहमद और आरोपितों जाहिद दोनों पहले माफिया अतीक अहमद के साथ गैंगेस्टर और रंगदारी मामले में नामजद रह चुके हैं। आरोप है कि मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर उन्होंने और उनकी बहनों ने आरोपी को सट्टा बंद कर मेहनत-मजदूरी करने की सलाह दी। इस पर आरोपी भड़क गया और शिकायत करने पर जान से मारने और चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी।

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