Prayagraj News: हिस्ट्रीशीटर हत्यारोपी ने पैरोकार को दी जान से मारने की धमकी
Prayagraj News: शहर के चर्चित साजन मेहतर हत्याकांड के पैरोकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मिथुन निषाद, जो संदिग्धों में एक के खिलाफ मामले की पैरोकारी कर रहा था, ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Prayagraj News: शहर के चर्चित साजन मेहतर हत्याकांड के पैरोकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पैरोकार की तहरीर पर साजन की हत्या के आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर समेत चार नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दारागंज के बक्शी खुर्द निवासी मिथुन निषाद की तहरीर के मुताबिक वह बीते वर्ष अल्लापुर में हुई साजन मेहतर की हत्या के मुकदमे में पैरोकार है। इसी मामले में वह अपने मित्र अरविंद कुमार के साथ अधिवक्ता से मिलने कचहरी गया था। बाहर निकलते समय कचहरी के गेट नंबर-एक के पास प्रिंस पासी, सुधीर पासी, बबलू पासी, गुड्डू पासी और एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक लिया।
आरोप है कि सभी ने गालीगलौज करते हुए मुकदमे की पैरोकारी बंद करने की धमकी दी। मिथुन निषाद के मुताबिक प्रिंस पासी हाल में ही साजन की हत्या में जमानत पर रिहा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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