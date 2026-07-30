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Prayagraj News: घर से डेढ़ लाख के जेवर व नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में गांजा गांव से चोरों ने सत्येंद्र सिंह के घर से 24 जुलाई की रात करीब डेढ़ लाख रुपये के जेवर, नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर से डेढ़ लाख के जेवर व नकदी चोरी
घर से डेढ़ लाख के जेवर व नकदी चोरी

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। गांजा गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर से करीब डेढ़ लाख रुपये के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।पीड़ित सत्येंद्र सिंह की तहरीर अनुसार 24 जुलाई की रात चोर घर में घुसे और अलमारी में रखे जेवरात, नकदी व अन्य सामान चोरी कर निकल गए। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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