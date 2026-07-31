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Prayagraj News: प्रोफेसर की कार से दो लैपटॉप और नकदी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हनुमानगंज बाजार में उचक्कों ने असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुमार की कार से दो बैग चुरा लिए। भुक्तभोगी, जो भदोही राजकीय महाविद्यालय में काम करते हैं, नाश्ता कर रहे थे जब घटना हुई। बैग में दो लैपटॉप, पांच हजार रुपये, एटीएम और जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रोफेसर की कार से दो लैपटॉप और नकदी चोरी
प्रोफेसर की कार से दो लैपटॉप और नकदी चोरी

Prayagraj News: हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सरायइनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में उचक्कों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की खड़ी कार से दो बैग पार कर दिए। भुक्तभोगी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।​ मानू का पुरवा खागा, फतेहपुर निवासी महेंद्र कुमार भदोही राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 24 जुलाई की शाम वह साथी असिस्टेंट प्रोफेसर उमेश दत्त तिवारी के साथ कार से घर लौट रहे थे। हनुमानगंज बाजार में कार खड़ी कर दोनों नाश्ता करने लगे, तभी उचक्कों ने कार से दोनों प्रोफेसरों का बैग उड़ा दिए। बैग में दो लैपटॉप व पांच हजार रुपये तथा एटीएम व जरूरी दस्तावेज रखे थे।

प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम ने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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