Prayagraj News: बस परिचालक का बैग छीनकर भागे बदमाश
Prayagraj News: वाराणसी में रोडवेज बस के परिचालक सुनील कुमार सिंह से बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर भाग गए। बैग में टिकट मशीन, ई-वे बिल, मैनुअल टिकट बुक और 22 हजार रुपये थे। जार्जटाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है।
Prayagraj News: रोडवेज बस के परिचालक से बाइक सवार बदमाश बैग छीनकर भाग गए। जार्जटाउन पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। वाराणसी कैंट डिपो के परिचालक सुनील कुमार सिंह की तहरीर के अनुसार, सात जुलाई को वह कानपुर से वाराणसी जा रही बस पर ड्यूटी कर रहे थे। रात करीब तीन बजे बस विद्यावाहिनी बस स्टैंड के पास रुकी तो वह सवारी बुलाने के लिए नीचे उतरे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में टिकट मशीन, ई-वे बिल, मैनुअल टिकट बुक और करीब 22 हजार रुपये थे।
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