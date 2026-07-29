Prayagraj News: बंद मकान का ताला काटकर लाखों की चोरी
Prayagraj News: प्रयागराज में अल्लापुर स्थित एक बंद मकान का ताला काटकर चोर लाखों रुपये का सामान चुरा ले गए। चोरों ने मुख्य गेट पर दूसरा ताला लगा दिया। पीड़िता विनीता सिंह ने दिल्ली में रहने के दौरान यह घटना घटित होने की जानकारी दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। अल्लापुर स्थित एक बंद मकान का ताला काटकर चोर लाखों रुपये के जेवर, नकदी और घरेलू सामान चुरा ले गए। घटना को छिपाने के लिए चोरों ने मुख्य गेट पर दूसरा ताला लगा दिया। पीड़िता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।बीएचएस कॉलोनी, पटेल चौराहा निवासी विनीता सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपनी पुत्री के साथ दिल्ली में रहती हैं। 23 जुलाई की सुबह जब वह अपने मकान पर पहुंचीं तो मुख्य शटर का ताला कटा पड़ा था और उसकी जगह दूसरा ताला लगा मिला। अंदर जाने पर कमरों के ताले टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था।
चोर इनवर्टर, बैटरी, माइक्रोवेव, प्रिंटर, बर्तन, चार कलाई घड़ियां, सोने की चार अंगूठियां, दो नोज पिन, दो चेन, दो कंगन और करीब 50 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए थे।
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