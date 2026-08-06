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Prayagraj News: घर में घुसे चोर, विरोध करने पर मारपीट कर नकदी लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के कल्याणी देवी मोहल्ले में चोरों ने एक घर में घुसकर गृहस्वामी और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने 35,000 रुपये की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अजगर और सिराज की खोज शुरू कर दी है।

Prayagraj News: घर में घुसे चोर, विरोध करने पर मारपीट कर नकदी लेकर फरार

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। अतरसुइया थानाक्षेत्र के कल्याणी देवी मोहल्ले में एक मकान में घुसे चोरों ने गृहस्वामी और परिवार के अन्य सदस्यों की पिटाई की। इसके बाद नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों शातिर की तलाश में जुटी है।कल्याणी देवी मोहल्ला निवासी मणींद्र मेहरोत्रा की तहरीर के मुताबिक, चार अगस्त की रात दो शातिर चोर दबे पांव घर में घुस गए। इसी बीच कमरे में सो रही बहन मांडवी मेहरोत्रा की नींद खुल गई। शोर मचाने पर मणींद्र और उसकी मां भी जग गई। परिजनों ने दोनों शातिरों को पकड़ने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने हमला बोल दिया।

परिवार के सदस्यों की पिटाई कर आलमारी में रखा 35 हजार रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने आपस में अपना नाम अजगर और सिराज बता रहे थे। आरोपियों अपना कटर मशीन व एक ब्लेड छोड़ गए हैं। अतरसुइया थाना प्रभारी विवेक राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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