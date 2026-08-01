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Prayagraj News: नाटक ‘जायज हत्यारे’ में दिखा न्याय, सत्ता का द्वंद्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से रंगचक्र द्वारा आयोजित 25 दिवसीय रंगमच कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर नाटक ‘जायज हत्यारे’ का मंचन हुआ, जिसमें सत्ता, नैतिकता और न्याय जैसी विषयों का द्वंद्व प्रस्तुत किया गया। कलाकारों में अलका सिंह, आशुतोष कुमार सिंह, और हेमंत सिंह शामिल थे।

Prayagraj News: नाटक ‘जायज हत्यारे’ में दिखा न्याय, सत्ता का द्वंद्व

Prayagraj News: संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से नाट्य संस्था रंगचक्र की ओर से आयोजित 25 दिवसीय रंगमच कार्यशाला का शनिवार का देव भूमि पब्लिक स्कूल में समापन हुआ। इस अवसर पर रंगकर्मी अल्बेयर कामू लिखित, दीपा शाही व सुरेश भारद्वाज के रूपांतरित नाटक ‘जायज हत्यारे’ का कलाकारों ने मंचन किया। गौरव शर्मा के निर्देशन में मंचित नाटक में कलाकारों ने सत्ता, नैतिकता, न्याय और मानवीय संवेदनाओं के बीच द्वंद्व को प्रस्तुत किया। कलाकारों में अलका सिंह, आशुतोष कुमार सिंह, हेमंत सिंह, अनुपम चौधरी, अली मुर्तजा रहे। संगीत रवींद्र वर्मा, प्रकाश व्यवस्था शिवम प्रताप सिंह, संचालन सत्यम तिवारी, रूप सज्जा अलका सिंह, वस्त्र विन्यास हेमंत का रहा।

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