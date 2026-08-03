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Prayagraj News: फ्लाईओवर पर विवाद, कार में तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर ओवरटेक को लेकर हुए विवाद में थार सवारों ने कार पर हमला किया। डंडों से कार के शीशे तोड़े गए और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त कर दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को थाने ले गई। कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

Prayagraj News: फ्लाईओवर पर विवाद, कार में तोड़फोड़

Prayagraj News: प्रयागराज। हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर रविवार देर रात ओवरटेक को लेकर हुए विवाद में थार सवारों पर आरोप है कि उन्होंने डंडों से मारकर कार के शीशे तोड़ दिए और अन्य हिस्सों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। खबर पाकर डायल 112 और सिविल लाइंस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। जानकारी के अनुसार एक थार और एक कार धूमनगंज से सिविल लाइंस की ओर आ रही थीं। फ्लाईओवर पर ओवरटेक करने को लेकर दोनों गाड़ियों में सवार लोगों के बीच विवाद हो गया। बात बढ़ने पर थार सवारों ने कार पर हमला कर दिया।

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मौके पर पहुंची पुलिस क्षतिग्रस्त कार को थाने ले गई। प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ने बताया कि दोनों वाहनों में अधिवक्ता थे। मेडिकल कराया गया है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है।

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