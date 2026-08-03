Prayagraj News: टीजीटी-पीजीटी का पाठ्यक्रम जारी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) का पाठ्यक्रम सोमवार को वेब
Prayagraj News: प्रयागराज मुख्य संवाददाता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) का पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया।दोनों में तीन-तीन अंकों के 90 प्रश्न विषय से संबंधित और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। इस प्रकार कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता में 40 अंकों का साक्षात्कार भी होगा। खास बात यह है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित चार-चार अंकों के 125-125 प्रश्न पूछे जाते थे।चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है।
सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।
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