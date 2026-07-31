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Prayagraj News: शास्त्री पुल पर दोबारा उखड़ी सड़क की हुई पैचिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में शास्त्री पुल पर सड़क उखड़ने के 24 घंटे के भीतर दो जगह पैचिंग का कार्य कराया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता ने मौके पर जाकर गड्ढे भरने का निर्देश दिया। पैचिंग में बिटुमिन, मार्बल डस्ट और माइक्रो कंक्रीट का मिश्रण डाला गया। सड़क की मरम्मत का कार्य अभी भी चल रहा है।

शास्त्री पुल पर दोबारा उखड़ी सड़क की हुई पैचिंग
शास्त्री पुल पर दोबारा उखड़ी सड़क की हुई पैचिंग

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। शास्त्री पुल पर झूंसी की ओर जाने वाली लेन पर दो जगह पर सड़क उखड़ने के 24 घंटे के भीतर ही पैचिंग का कार्य करा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड तीन के अधिशाषी अभियंता नवीन कुमार शर्मा ने सुबह ही अधिकारियों को मौके पर जाकर गड्ढे की पैचिंग कराने का निर्देश दिया। सुबह 11 बजे तक पैचिंग का कार्य शुरू कराया गया। पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट के पास दोनों गड्ढों को पैचिंग कराने के लिए उसमें बिटुमिन, मार्बल डस्ट व माइक्रो कंक्रीट का मिश्रण भरकर डाला गया। कार्य दोपहर दो बजे तक चलता रहा। कार्य पूरा करने के बाद एक घंटे तक उसकी मानिटरिंग की गई।बता

दें कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में 31 जुलाई को प्रमुखता के साथ ‘15 करोड़ से बनी सड़क दो सप्ताह में दोबारा उखड़ी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि जहां गड्ढे हुए थे, उसके नीचे बेयरिंग कोट में बारिश का पानी भरने से सड़क उखड़ी थी। लेन पर अभी भी मरम्मत का कार्य चल रहा है। कार्य के अंतर्गत दो किमी की लेन के किनारे-किनारे वाटर प्रूफिंग का कार्य चल रहा है। ताकि किनारे पर पानी एकत्र ना हो सके।

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