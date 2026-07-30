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Prayagraj News: लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में घुसा संदिग्ध युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में कैंट थाना क्षेत्र के हेस्टिंग्स ऑफिसर कॉलोनी में बुधवार सुबह एक संदिग्ध युवक लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल के घर में घुस गया। उसने सर्वेंट रूम का ताला तोड़ दिया। युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था।

लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में घुसा संदिग्ध युवक
लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में घुसा संदिग्ध युवक

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। कैंट थाना क्षेत्र के हेस्टिंग्स ऑफिसर कॉलोनी स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल के घर बुधवार सुबह एक संदिग्ध युवक घुस गया। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच युवक ने मकान में जबरन प्रवेश कर सर्वेंट रूम का ताला तोड़ दिया। बाद में युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया।मामले में मकान मालिक लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल की तहरीर पर कैंट पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक कैंट अमरनाथ राय ने बताया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था। शांतिभंग की धारा में उसका चालान किया गया है।

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