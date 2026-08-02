Prayagraj News: विवाहित मानसिक रोगियों में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक

Prayagraj News: प्रयागराज के मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक अध्ययन में पता चला है कि विवाहित मानसिक रोगियों में अविवाहितों की तुलना में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक होती है। अध्ययन में 118 मानसिक रोगियों का विश्लेषण किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि घरेलू हिंसा सर्वाधिक अपराध का तरीका था।

Prayagraj News: प्रयागराज, ईश्वर शरण शुक्ल। मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि विवाहित मानसिक रोगियों में अविवाहित की अपेक्षा आपराधिक प्रवृति अधिक होती है। फॉरेंसिक विभाग ने अस्पताल में भर्ती और ओपीडी में इलाज कराने वाले 118 मानसिक रोगियों के व्यवहार पर लंबे समय तक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है। गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों में आक्रमकता व आपराधिक व्यवहार का प्रभाव विषय से संबंधित शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजा गया है。

अध्ययन का संचालन फोरेंसिक विभाग की अध्यक्ष डॉ. अर्चना कौल के निर्देशन में यह अध्ययन डॉ. रवि प्रताप और उनकी टीम ने किया। डॉ. कौल के अनुसार 118 गंभीर मानसिक रोगियों में 53 फीसदी में सीजोफ्रेनिया, 32 फीसदी में बाईपोलर डिसआर्डर और 15 फीसदी में मेजर डिप्रेसिव डिसआर्डर के लक्षण मिले। इनमें 52.78 फीसदी पुरुष और 47.22 फीसदी महिलाएं रहीं। पता चला कि अध्ययन अवधि के दौरान 46.77 फीसदी रोगियों ने दो से 10 बार अपराध किया। इस 46.77 प्रतिशत रोगियों में सर्वाधिक 60 प्रतिशत विवाहित और शेष अविवाहित थे। अध्ययन में शामिल 118 मानसिक रोगियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच रही। अपराध के तरीकों में सर्वाधिक 95.16 प्रतिशत घरेलू हिंसा रही। यह तथ्य भी सामने आया कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले मरीजों में आक्रामकता का स्तर सबसे अधिक रहा। बेरोजगार, कम पढ़े-लिखे, ग्रामीण क्षेत्र के और शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में आपराधिक व्यवहार अधिक पाया गया।

उपचार व सामाजिक सहयोग की जरूरत अध्ययन करने वाली टीम ने सुझाव दिया है कि गंभीर मानसिक रोगियों की सहायता के लिए केवल चिकित्सा उपचार ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी सहयोग भी जरूरी है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक समर्थन और कानूनी व्यवस्थाओं को मिलाकर समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शोध टीम में मानसिक रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राकेश राय और फोरेंसिक विभाग के डॉ. दिनेश कुमार शामिल रहे।