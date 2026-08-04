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Prayagraj News: खेलों में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सर्वोदय नगर में क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जूडो, कुश्ती, कुरास और बॉक्सिंग में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य और प्रबंधन द्वारा बधाई दी गई।

Prayagraj News: खेलों में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों का सम्मान

Prayagraj News: सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सर्वोदय नगर में क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों राखी कनौजिया, आदर्श वर्मा, साक्षी कुमारी, ओजस्वी, श्रेयांवी ओझा, अनन्या वर्मा, अनुज कुशवाहा और त्रिशिका ओझा को सम्मानित किया गया। जूडो, कुश्ती, कुरास और बॉक्सिंग स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले इन विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र तिवारी, प्रबंधक अनिल बाबू जायसवाल और विद्वत परिषद प्रमुख सतीश कुमार गुप्त ने बधाई दी।

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