Prayagraj News: आदित्य नौहार हेड बॉय, हेड गर्ल बनीं उन्नति मिश्रा
Prayagraj News: प्रयागराज के रामानुजन पब्लिक स्कूल में छात्र अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन सौरभ कुमार कक्कड़ ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज और सैश प्रदान किए। छात्रों ने अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ ली। समारोह में प्रधानाचार्या और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज। रामानुजन पब्लिक स्कूल झलवा में शनिवार को छात्र अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन सौरभ कुमार कक्कड़ ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज एवं सैश प्रदान कर जिम्मेदारियां सौंपी। हेड बॉय आदित्य नौहार एवं हेड गर्ल उन्नति मिश्रा सहित नवनिर्वाचित सदस्यों श्रेयशी आनंद, निष्ठा यादव, अक्षय सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, साक्षी मिश्रा, छवि केसरवानी, इशिका उपाध्याय, आंशी अस्थाना, सहिष्णु केसरवानी, कार्तिकेय सिंह, नवल सिंह, दक्ष निगम, कनिष्क चित्रांशी, अरुष्मा वर्मा, तेजस श्रीवास्तव एवं सुदीक्षा शुक्ला ने अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ ली। स्वागत प्रधानाचार्या इप्सिता चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ समन्वयक अंकित पॉल ने किया।
वाईस चेयरमैन अपूर्व, सीईओ निधि सिन्हा तथा प्रधानाचार्या एविगेल ई. ग्लेशन, हेडमास्टर उमंग मेहरोत्रा आदि उपस्थित रहे।
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