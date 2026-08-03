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Prayagraj News: इंटर के छात्र को कट्टे की बट से मारा, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में एक इंटर के छात्र अंश पांडेय पर पूर्व छात्र और उसके साथियों ने सरेराह हमला किया। छात्र ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने उसे रास्ते में रोका और सिर पर कट्टे की बट से मारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Prayagraj News: इंटर के छात्र को कट्टे की बट से मारा, मुकदमा

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। इंटर के एक छात्र से सरेराह मारपीट और कट्टे की बट से सिर पर मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके कॉलेज के ही एक पूर्व छात्र ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। छात्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।होलागढ़ क्षेत्र के जीतपुर दयाल गांव निवासी अंश पांडेय शिवकुटी थानाक्षेत्र के रसूलाबाद स्थित एक कॉलेज में 12वीं का छात्र है। उसकी तहरीर के अनुसार 29 जुलाई की दोपहर करीब ढाई बजे वह कॉलेज से घर लौट रहा था। रास्ते में आदित्य प्रजापति और उसके साथियों ने उसे रोककर मारपीट की।

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आरोप है कि एक आरोपी ने तमंचे की बट से उसके सिर पर वार किया और जान से मारने की धमकी दी।

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