Prayagraj News: पति चले गए, बकाया भुगतान की आस भी टूटी

Prayagraj News: पति की बीमारी और फिर मौत का दर्द झेल चुकी कमलेश्वरी के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। पति के किए काम का बकाया भुगतान पाने के लिए कमलेश्वरी वर्षों से नगर निगम के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल सका। कमलेश्वरी को कह दिया गया कि इतने पुराने मामले का भुगतान संभव नहीं है। कमलेश्वरी के पति नगर निगम के ठेकेदार थे। 2016 में उन्होंने नगर निगम को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की थी। काम पूरा होने के बाद भुगतान होना था, लेकिन मामला लंबित रह गया। इसी बीच कमलेश्वरी के पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसी साल बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। पति की मेहनत की कमाई पाने के लिए उन्होंने कई बार गुहार लगाई। कमलेश्वरी मंगलवार को अपने छोटे बेटे के साथ नगर निगम पहुंचीं और नगर आयुक्त साईं तेजा के सामने के सामने अपनी फरियाद रखी। उन्होंने पति के किए काम का बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। नगर आयुक्त ने प्रकरण को वर्षों पुराना बताते हुए कहा कि अब वह इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। इससे उनकी उम्मीद टूट गई。