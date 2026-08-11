Prayagraj News: पति चले गए, बकाया भुगतान की आस भी टूटी
Prayagraj News: पति की बीमारी और उसकी मौत के बाद कमलेश्वरी वर्षों से नगर निगम के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक अपने पति के काम का बकाया भुगतान नहीं मिल सका है। दूसरी ओर, पूर्व सैनिकों के दो संगठनों में शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराने को लेकर विवाद बढ़ गया है।
Prayagraj News: पति की बीमारी और फिर मौत का दर्द झेल चुकी कमलेश्वरी के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। पति के किए काम का बकाया भुगतान पाने के लिए कमलेश्वरी वर्षों से नगर निगम के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल सका। कमलेश्वरी को कह दिया गया कि इतने पुराने मामले का भुगतान संभव नहीं है। कमलेश्वरी के पति नगर निगम के ठेकेदार थे। 2016 में उन्होंने नगर निगम को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की थी। काम पूरा होने के बाद भुगतान होना था, लेकिन मामला लंबित रह गया। इसी बीच कमलेश्वरी के पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसी साल बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। पति की मेहनत की कमाई पाने के लिए उन्होंने कई बार गुहार लगाई। कमलेश्वरी मंगलवार को अपने छोटे बेटे के साथ नगर निगम पहुंचीं और नगर आयुक्त साईं तेजा के सामने के सामने अपनी फरियाद रखी। उन्होंने पति के किए काम का बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। नगर आयुक्त ने प्रकरण को वर्षों पुराना बताते हुए कहा कि अब वह इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। इससे उनकी उम्मीद टूट गई。
पूर्व सैनिकों के संगठनों में विवाद
शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराने को लेकर पूर्व सैनिकों के संगठनों में विवाद गहरा गया है। नेशनल एक्स सर्विसमेन को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने नगर निगम से मामले में मदद की गुहार लगाई है। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि शहीद स्मारक पर अब वेटरन इंडिया का कब्जा हो गया है और उन्हें वहां कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने नगर निगम पहुंचकर अपनी शिकायती पत्र दिया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कई साल से वे तिरंगा फहरा रहे हैं। पिछले कुछ साल से वेटरन इंडिया ने कब्जा जमाया है। नगर आयुक्त साईं तेजा ने शिकायत सुनने के बाद विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया।
नाले की दीवार ढही
पिछले दिनों हुई बारिश में ओमप्रकाश सभासद नगर स्थिक एक नाले की दीवार गिर गई। इसकी वजह के नाले के पास दो घरों पर खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के पार्षद गुलाब सिंह पटेल ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त से की। पार्षद ने बताया कि नाले की दीवार टूटने से घरों के साथ मार्ग के भी बहने का खतरा मंडरा रहा है।
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