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Prayagraj News: विकास योजनाओं में लापरवाही पर डीएम सख्त, अफसरों को कार्रवाई की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में विकास योजनाओं में लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान गुणवत्ता प्रभावित करने वालों को चेतावनी दी। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों के पुनर्निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

Prayagraj News: विकास योजनाओं में लापरवाही पर डीएम सख्त, अफसरों को कार्रवाई की चेतावनी

Prayagraj News: प्रयागराज। जिले में चल रही विकास योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही अब अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं पर भारी पड़ेगी। सोमवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जल जीवन मिशन समेत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मानकों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में डीएम ने विशेष रूप से जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जिन सड़कों की खुदाई की गई है, उनका पुनर्निर्माण शत-प्रतिशत गुणवत्ता के साथ कराया जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर सड़क अधूरी या खराब स्थिति में मिली तो संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं और जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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