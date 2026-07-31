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Prayagraj News: अपर आयुक्त से बदसलूकी करने वाले के घर पर चलेगा बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में अपर आयुक्त की अदालत में घुसकर अभद्रता और धमकी देने वाले पवन कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। उसकी संपत्ति का अवैध निर्माण तालाब की जमीन पर पाया गया है, और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामला कर्नलगंज थाने में दर्ज किया गया है।

Prayagraj News: अपर आयुक्त से बदसलूकी करने वाले के घर पर चलेगा बुलडोजर

Prayagraj News: प्रयागराज। मंडलायुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त की अदालत में घुसकर अभद्रता और धमकी देने के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जांच में आरोपी का मकान तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बना होने की पुष्टि होने के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई को अपर आयुक्त जयजीत कौर अपने न्यायालय में वादों की सुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान पवन कुमार विश्वकर्मा नामक व्यक्ति बिना अनुमति कक्ष में घुस गया और सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए दबाव बनाने लगा। आरोप है कि उसने अपर आयुक्त के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकी भी दी।

ये भी पढ़ें:तालाबों की जमीन को राजस्व अभिलेखों में कराएं दर्ज

घटना के बाद कर्नलगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले के बाद प्रशासन ने आरोपी की संपत्तियों की जांच कराई। हंडिया तहसील में राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के दौरान पता चला कि उसका मकान तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। लेखपाल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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