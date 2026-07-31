Prayagraj News: अपर आयुक्त से बदसलूकी करने वाले के घर पर चलेगा बुलडोजर
Prayagraj News: प्रयागराज में अपर आयुक्त की अदालत में घुसकर अभद्रता और धमकी देने वाले पवन कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। उसकी संपत्ति का अवैध निर्माण तालाब की जमीन पर पाया गया है, और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामला कर्नलगंज थाने में दर्ज किया गया है।
Prayagraj News: प्रयागराज। मंडलायुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त की अदालत में घुसकर अभद्रता और धमकी देने के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जांच में आरोपी का मकान तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बना होने की पुष्टि होने के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई को अपर आयुक्त जयजीत कौर अपने न्यायालय में वादों की सुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान पवन कुमार विश्वकर्मा नामक व्यक्ति बिना अनुमति कक्ष में घुस गया और सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए दबाव बनाने लगा। आरोप है कि उसने अपर आयुक्त के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकी भी दी।
घटना के बाद कर्नलगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले के बाद प्रशासन ने आरोपी की संपत्तियों की जांच कराई। हंडिया तहसील में राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के दौरान पता चला कि उसका मकान तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। लेखपाल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।