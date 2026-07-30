Prayagraj News: कलक्ट्रेट के आसपास हटाई गए अवैध होर्डिंग-बैनर
Prayagraj News: प्रयागराज में न्यायालय के आदेशानुसार अवैध पोस्टर-बैनरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कलक्ट्रेट के सामने और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पोस्टर्स हटाए। यह कार्रवाई जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के संदर्भ में की गई।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शहर में अवैध पोस्टर-बैनरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार देर रात विशेष अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ बुधवार देर रात अचानक कलक्ट्रेट के सामने पहुंची और सरकारी परिसरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।रात में अचानक शुरू हुए इस अभियान से क्षेत्र में हलचल मच गई। अभियान के पहले कलक्ट्रेट छावनी बन गया। इसी दौरान एक अधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम पहुंची और पोस्टर बैनर हटाना शुरू कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर न्यायालय ने कई आदेश दिया है। उन्हीं आदेश में अवैध रूप से लगे पोस्टर-बैनर भी हटाने के लिए भी कहा गया है। पहले दिन अभियान में कलक्ट्रेट के सामने मार्ग पर एक तरफ कार्रवाई की गई है। आसपास के मार्गों पर भी अभियान चलाया जाएगा।
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