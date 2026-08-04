Prayagraj News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल
Prayagraj News: धूमनगंज में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। हनुमान वाटिका निवासी मनीष पुरी ने पुलिस को सूचना दी कि कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी कार की तलाश में जुटी है।
Prayagraj News: धूमनगंज में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। हनुमान वाटिका निवासी मनीष पुरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सोमवार को अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर, पीठ और कंधे में चोटें आईं, जबकि कार चालक मौके से भाग निकला। धूमनगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार की तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।