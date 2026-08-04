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Prayagraj News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: धूमनगंज में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। हनुमान वाटिका निवासी मनीष पुरी ने पुलिस को सूचना दी कि कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी कार की तलाश में जुटी है।

Prayagraj News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल

Prayagraj News: धूमनगंज में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। हनुमान वाटिका निवासी मनीष पुरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सोमवार को अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर, पीठ और कंधे में चोटें आईं, जबकि कार चालक मौके से भाग निकला। धूमनगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार की तलाश कर रही है।

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