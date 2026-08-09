Prayagraj News: दर्जी और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ
Prayagraj News: प्रयागराज में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के तहत दर्जी और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ महापौर गणेश केसरवानी ने किया। इसमें प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। कई अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
Prayagraj News: प्रयागराज। कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रयागराज में दर्जी और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन महापौर गणेश केसरवानी ने किया। योजना के अंतर्गत दर्जी ट्रेड के एक सामान्य बैच, एससीएसपी के तहत एक दर्जी बैच और एक ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा, जिससे वे रोजगार के अवसर हासिल करने के साथ अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे। कार्यक्रम में सभासद राम लोचन साहू और अरुण कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय के सुनील कुमार, मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र अनुवां के प्राचार्य जवाहर लाल, प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र कुशवाहा, हिमांशु यादव, राम लाल, अनुज आदि मौजूद रहे।
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