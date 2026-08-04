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Prayagraj News: बारिश के बीच खंभे में उतरा करंट, गाय की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था को प्रभावित किया। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसमें एक गाय की करंट लगने से मौत भी हुई। दारागंज में सीटी ब्लास्ट के बाद क्षेत्र की बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।

बारिश के बीच खंभे में उतरा करंट, गाय की मौत
बारिश के बीच खंभे में उतरा करंट, गाय की मौत

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में बिजली के खंभों में करंट उतरने और तकनीकी खराबियों के चलते घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। पुराने शहर में ऊंचामंडी के शिवाजी पार्क के पास करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद एहतियातन संबंधित फीडर की बिजली बंद कर दी गई, जिससे आसपास के इलाके में लंबे समय तक आपूर्ति ठप रही।

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बिजली आपूर्ति में बाधा

बारिश के दौरान हाटकेश्वर मंदिर के पास भी बिजली के पोल में करंट आने की सूचना पर अजंता फीडर बंद करना पड़ा। इससे जीरो रोड, केपी कक्कड़ रोड, एससी बसु रोड, अग्रवाल इंटर कॉलेज, बस अड्डा, चक, जौहरी टोला, महाजनी टोला और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। वहीं करजू रोड क्षेत्र में भी पोल में करंट आने पर 11 केवी करजू रोड फीडर बंद किया गया। बैदनटोला और दायराशाह फीडर भी ट्रिप होने से कई इलाकों में आपूर्ति बाधित रही।

सीटी ब्लास्ट से संकट

उधर, दारागंज के बक्शी बांध उपकेंद्र में दोपहर के समय उपकेंद्र में सीटी ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे से रात नौ बजे तक बिजली नहीं आने से लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा। शाम के समय बिजली और पानी दोनों की आपूर्ति बाधित रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। सूचना पर फोर्ट रोड उपखंड के एसडीओ पवन गुप्ता मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मरम्मत कार्य कराया। वहीं सोमवार देर रात मीरापुर काली माई की तरफ केबल जल जाने से घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह लोगों को पानी के लिए भी परेशान होना पड़ा। मंगलवार दोपहर में बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इसके अलावा धूमनगंज और करेली समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही।

सामान्य प्रश्न

प्रयागराज में बारिश ने बिजली व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया?
बारिश के परिणामस्वरूप बिजली के खंभों में करंट उतरने और तकनीकी खराबियों के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही।
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