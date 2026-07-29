Prayagraj News: रसूलाबाद में ताबड़तोड़ बमबाजी से सनसनी
Prayagraj News: रसूलाबाद में मंगलवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ बमबाजी कर दहशत फैला दी। बदमाश अधिवक्ता विकास निषाद की बंद दुकान और उससे करीब 400 मीटर दूरी
Prayagraj News: प्रयागराज। रसूलाबाद में मंगलवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ बमबाजी कर दहशत फैला दी। बदमाश अधिवक्ता विकास निषाद की बंद दुकान और उससे करीब 400 मीटर दूरी पर दूसरा बम फेंक कर फरार हो गए। अधिवक्ता ने पुरानी रंजिश में कुछ लोगों पर बमबाजी करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। शिवकुटी थाना कार्यवाहक प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
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