Prayagraj News: स्वतंत्रता दिवस पर पौधरोपण करेगा वरिष्ठ नागरिक संस्थान
Prayagraj News: प्रयागराज में वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्थान की बैठक हुई, जिसमें 15 अगस्त को पौधरोपण और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर 80 और 90 वर्ष के सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। महामंत्री ने सक्रिय सहभागिता की अपील की।
Prayagraj News: प्रयागराज। वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्थान की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार की अध्यक्षता में कवि केपी गिरि के आवास पर हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को लोकमान्य तिलक सेवा संस्थान में पौधरोपण, सामान्य सभा एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। एक अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर 80 और 90 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। महामंत्री योगेंद्र कुमार ने सभी सदस्यों से कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपील की।
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