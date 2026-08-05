Prayagraj News: विद्यार्थियों को बैज पहनाकर दिलाई शपथ
Prayagraj News: करेलाबाग स्थित एमएल कॉन्वेंट स्कूल में स्काउट और गाइड के शपथ समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का शुभारंभ संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल की चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। स्काउट एंड गाइड की अध्यापिका ने विद्यार्थियों को बैज पहनाकर शपथ दिलाई। प्रधानाचार्या ने अनुशासन, सेवा और जिम्मेदारी की भावना पर जोर दिया।
Prayagraj News: करेलाबाग स्थित एमएल कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को स्काउट एंड गाइड शपथ समारोह आयोजित किया गया। शुभारंभ संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन-पॉवेल के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद स्काउट एंड गाइड अध्यापिका रेशमा जिया के नेतृत्व में कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों को बैज पहनाकर शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्या निमिषा श्रीवास्तव ने कहा कि स्काउट एंड गाइड युवाओं में अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। विद्यालय के अध्यक्ष पुनीत वर्मा ने विद्यार्थियों से समाज और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।
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