Prayagraj News: सावन के पहले सोमवार को रही त्रिस्तरीय सुरक्षा

Prayagraj News: प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्तों की भारी भीड़ के मद्देनज़र त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रमुख शिवालयों और घाटों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। अमन का माना गया। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए।

सावन के पहले सोमवार को रही त्रिस्तरीय सुरक्षा

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए।

सुरक्षा प्रबंध प्रमुख शिवालयों, घाटों और कांवर मार्गों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। सुबह से देर शाम तक पुलिस, पीएसी, आरएएफ, जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह मुस्तैद रहीं। आलाधिकारियों ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ श्रद्धालुओं की सहायता करने के निर्देश दिए।

भीड़ प्रबंधन उपाय मनकामेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर परिसरों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए, जिससे दर्शन के दौरान अव्यवस्था नहीं उत्पन्न हो सके। भीड़ प्रबंधन पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर दो घंटे के अंतराल पर मॉनीटरिंग की जाती रही। कंट्रोल रूम से अधिकारी लगातार फुटेज पर नजर रखकर आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे। उधर, संगम समेत अन्य प्रमुख घाटों पर स्नान और गंगाजल लेने पहुंचे श्रद्धालुओं व कांवरियों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें तैनात रहीं। संवेदनशील हिस्सों में रस्सी से बैरिकेडिंग कर लोगों को सुरक्षित दायरे में स्नान कराने की व्यवस्था की गई। घाटों पर लगातार माइक से सावधानी बरतने की अपील भी की जाती रही।

कांवड़ यात्रा व्यवस्था कांवर यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए प्रयागराज-वाराणसी हाईवे को वनवे व्यवस्था के तहत संचालित किया गया। मार्ग पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कांवरियों की आवाजाही निर्बाध बनी रहे। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर सादे वेश में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने दिनभर विभिन्न मंदिरों और कांवर मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।