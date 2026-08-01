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Prayagraj News: सावन मेले में गोबर के गणेशजी आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: आकर्षण महिला सशक्तीकरण सेवा संस्थान ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित होटल में सावन मेला आयोजित किया। उद्घाटन डॉ. अमृता चौरसिया और मनीषा गुप्ता ने किया। महिलाओं ने ज्वेलरी और सजावटी सामग्री खरीदी। गाय के गोबर से बनी मूर्तियां भी मेले में आकर्षण का केंद्र रहीं।

Prayagraj News: सावन मेले में गोबर के गणेशजी आकर्षण का केंद्र

Prayagraj News: आकर्षण महिला सशक्तीकरण सेवा संस्थान की ओर से शनिवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में सावन मेला आयोजित किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. अमृता चौरसिया और मनीषा गुप्ता ने किया। महिलाओं ने ज्वेलरी, डिजाइनदार कपड़े, सजावटी सामग्री, राखी की खरीदारी की। मेले में आशारानी फाउंडेशन की प्रमुख आभा सिंह की ओर से लगाए गए स्टाल पर गाय के गोबर से बनी भगवान गणेश, शंकर, पार्वती की मूर्तियां और धूपबत्ती आकर्षण का केंद्र रहीं। अध्यक्ष स्वाति अग्रवाल, एकता केसरवानी,गीता केसरवानी, निधि श्रीवास्तव मौजूद रहीं।

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