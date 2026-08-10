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Prayagraj News: तीजोत्सव में छाया हरियाली का उल्लास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में भूमिहार समाज ने एक होटल में सावन उत्सव आयोजित किया। महिलाओं ने गीत-नृत्य और नाटक की प्रस्तुति दी। डॉ. राजलक्ष्मी राय ने कहा कि तीजोत्सव संस्कृति की पहचान है। संयोजिका शुभ्रा सिंह ने सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने पर जोर दिया। पौधरोपण का संकल्प भी लिया गया।

Prayagraj News: तीजोत्सव में छाया हरियाली का उल्लास

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। भूमिहार समाज की ओर से सिविल लाइंस स्थित एक होटल में सावन उत्सव का आयोजन हुआ। महिलाओं ने गीत-नृत्य, नाटक, कविता की प्रस्तुति का वाहवाही लूटी।संस्थापिका डॉ. राजलक्ष्मी राय ने कहा कि तीजोत्सव लोक परंपरा और संस्कृति की पहचान है। संयोजिका शुभ्रा सिंह ने कहा कि तीजोत्सव के माध्यम से नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का अवसर मिलता है। इस दौरान पौधरोपण का भी संकल्प लिया। इस मौके पर नम्रता राय, आरती गौतम, सीमा राय, अन्नू श्रेया, प्रिंसी, ज्योति, आरजू, मधु मौजूद रहीं।

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