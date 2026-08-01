Prayagraj News: 45 शिकायतें आई चार का मौके पर निस्तारण
Prayagraj News: प्रयागराज में संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें 18 शिकायतें पुलिस विभाग से थीं, जहाँ अधिकांश मामले जमीन पर कब्जे की शिकायत के थे। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में कुल 45 शिकायतें आई और चार का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग की कुल 18 शिकायतें आई।अधिकांश मामलों में जमीन पर कब्जे की शिकायत थी। अफसरों ने दो मामलों में तहसील की टीम को थाने के टीम के साथ भेजा। तहसीलदार सदर ने बताया कि शेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को भेजा गया है। साथ ही निस्तारण कर दो से तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।
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