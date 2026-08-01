Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: 45 शिकायतें आई चार का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें 18 शिकायतें पुलिस विभाग से थीं, जहाँ अधिकांश मामले जमीन पर कब्जे की शिकायत के थे। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं।

45 शिकायतें आई चार का मौके पर निस्तारण
45 शिकायतें आई चार का मौके पर निस्तारण

Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में कुल 45 शिकायतें आई और चार का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग की कुल 18 शिकायतें आई।अधिकांश मामलों में जमीन पर कब्जे की शिकायत थी। अफसरों ने दो मामलों में तहसील की टीम को थाने के टीम के साथ भेजा। तहसीलदार सदर ने बताया कि शेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को भेजा गया है। साथ ही निस्तारण कर दो से तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: मंझनपुर में एडीएम व एसपी ने सुनी फरियाद
ये भी पढ़ें:Prayagraj News: 539 शिकायतें पहुंचीं, 14 का मौके पर निस्तारण
ये भी पढ़ें:Bareily News: संपूर्ण समाधान दिवस में 25 शिकायतें आईं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।