Prayagraj News: सपाइयों ने दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई
Prayagraj News: समाजवादी पार्टी ने बुधवार को दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। जार्जटाउन स्थित जिला कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सम्मान के साथ दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर कई नेता उपस्थित रहे, जिसमें एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव और जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव शामिल थे।
Prayagraj News: समाजवादी पार्टी ने बुधवार को दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। जार्जटाउन स्थित जिला कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव, पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, पंधारी यादव, अमरनाथ प्रजापति, दिनेश प्रजापति, कमला यादव, खिन्नी लाल पासी, संगम लाल मौर्य, जगदीश यादव, ननकू प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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