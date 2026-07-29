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Prayagraj News: सपाइयों ने दक्षा प्रजापति की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: समाजवादी पार्टी ने बुधवार को दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जार्जटाउन के जिला कार्यालय में दक्ष प्रजापति के चित्र पर श्रद्धा अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे।

Prayagraj News: सपाइयों ने दक्षा प्रजापति की जयंती मनाई

Prayagraj News: समाजवादी पार्टी ने बुधवार को दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई। जार्जटाउन स्थित जिला कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दक्ष प्रजापति के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव, पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, पंधारी यादव, अमरनाथ प्रजापति, दिनेश प्रजापति, कमला यादव, खिन्नी लाल पासी, संगम लाल मौर्य, जगदीश यादव, ननकू प्रजापति आदि मौजूद रहे।

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