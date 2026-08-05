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Prayagraj News: आरपीएफ ही करेगी रेलवे की सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पास ही रहेगी। इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रा

Prayagraj News: आरपीएफ ही करेगी रेलवे की सुरक्षा

Prayagraj News: रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पास ही रहेगी। इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह स्पष्ट किया है। रेलवे बोर्ड ने भी इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। जुलाई 2026 में आगरा कैंट स्टेशन पर रेल कर्मचारी से मारपीट की घटना के बाद सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हो गई थीं।

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