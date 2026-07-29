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Prayagraj News: रोटरी संगम ने झलवा में किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: रोटरी प्रयागराज ने यूनाइटेड मेडिसिटी झलवा में पौधरोपण किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी की अगुवाई में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। इसमें अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

Prayagraj News: रोटरी संगम ने झलवा में किया पौधरोपण

Prayagraj News: रोटरी प्रयागराज संगम की ओर से बुधवार को यूनाइटेड मेडिसिटी झलवा में पौधरोपण किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी के नेतृत्व में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। क्लब के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने क्लब की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। सचिव साधना श्रीवास्तव, मंदीप श्रीवास्तव, अरविंद शुक्ला, पवन श्रीवास्तव, डॉ. अमित त्रिपाठी, सुमित तिर्की, पूर्ति जायसवाल मौजूद रहे।

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