Prayagraj News: रोटरी संगम ने डॉक्टरों को किया सम्मानित
Prayagraj News: रोटरी प्रयागराज ने डफरिन अस्पताल में 13 डॉक्टरों को सम्मानित किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनीता सागर सहित कई डॉक्टरों को उनके चिकित्सा सेवा के लिए सराहा गया। इस समारोह में रोटेरियन अमित त्रिपाठी और अन्य सदस्य भी शामिल रहे।
Prayagraj News: रोटरी प्रयागराज संगम की ओर से डफरिन अस्पताल में 13 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनीता सागर, डॉ. नूरूस हसन, डॉ. इसरार अहमद, डॉ. ममता सिंह, डॉ. शमीम अहमद, डॉ. प्रेरणा पाराशर, डॉ. मधुश्री दास, डॉ. अंकित श्रीवास्तव, डॉ. संदीप शुक्ला, डॉ. प्रियम शुक्ला, डॉ. विदिशा त्रिपाठी, डॉ. राजीव त्रिपाठी शामिल रहे। रोटेरियन डॉ. अमित त्रिपाठी, सचिव रोटेरियन साधना श्रीवास्तव, रोटेरियन मंदीप श्रीवास्तव, वर्तिका सिंह, सोनल अग्रवाल, गीतिका अस्थाना, श्वेता अग्रवाल, आफताब अहमद मौजूदर रहे।
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