Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: रोटरी ग्रैंड के अध्यक्ष बने अभिषेक, सचिव यश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में रोटरी क्लब इलाहाबाद ग्रैंड का अधिष्ठापन समारोह अशोक नगर स्थित होटल में हुआ। नए पदाधिकारियों में अभिषेक आर. सुल्तानिया (अध्यक्ष), यश अग्रवाल (सचिव) शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी ने क्लब के सामाजिक कार्यों पर जोर दिया और नए सदस्यों को शुभकामनाएँ दीं।

Prayagraj News: रोटरी ग्रैंड के अध्यक्ष बने अभिषेक, सचिव यश

Prayagraj News: प्रयागराज, हिन्दुस्तान संवाद। रोटरी क्लब इलाहाबाद ग्रैंड का अधिष्ठापन समारोह अशोक नगर स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन अभिषेक आर. सुल्तानिया ने अध्यक्ष, यश अग्रवाल ने सचिव, सृष्टि अग्रवाल ने कोषाध्यक्ष, यदुराज जोशी ने उपाध्यक्ष और रिया आहूजा ने मीडिया प्रभारी का दायित्व संभाला।मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी ने क्लब के सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डाला। उन्होंने नए पदाधिकारियों को शुभकामना दी। यश ने कहा कि क्लब की ओर से रक्तदान शिविर, पौधरोपण व जरूरतमंदों की मदद से संबंधित प्रकल्प नियमित संचालित होता रहेगा।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: रोटरी ग्रैंड के अध्यक्ष बने अभिषेक सुल्तानिया
ये भी पढ़ें:Pilibhit News: नई कार्यकारिणी ने शपथ लेकर शुरू किया काम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।