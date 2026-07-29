Prayagraj News: रोटरी के अभियान में रोपे गए 10 हजार पौधे
Prayagraj News: प्रयागराज में रोटरी अरिहंत ने डिस्ट्रिक्ट 3120 के तहत पौधरोपण संरक्षण अभियान चलाया। इस सत्र में अब तक 10 हजार पौधे रोपित किए जा चुके हैं। चार्टर अध्यक्ष डॉ. कीर्ति अग्रवाल ने इसे स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अभियान में कई रोटेरियन शामिल रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज। रोटरी अरिहंत ने डिस्ट्रिक्ट 3120 की ओर से पौधरोपण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इस सत्र में अब तक 10 हजार पौधे रोपे जा चुके हैं। चार्टर अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. कीर्ति अग्रवाल ने अभियान को स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अभियान में रोटेरियन प्रीति जैन, रोटेरियन अंकित अग्रवाल, रोटेरियन केएम प्रजापति, रोटेरियन दीप्ती गुप्ता, रोटेरियन तुषार गुप्ता, रोटेरियन पंकज अग्रवाल शामिल रहे।
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