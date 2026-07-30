Prayagraj News: बेटी से मिलने गई दिल्ली, मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी
Prayagraj News: प्रयागराज के अल्लापुर क्षेत्र में बीएचएस कॉलोनी में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मुख्य द्वार का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपये के जेवर, नगद और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। महिला दिल्ली जाने के दौरान इस घटना का शिकार हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। अल्लापुर क्षेत्र के बीएचएस कॉलोनी में बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मुख्य द्वार का ताला काटकर घर में प्रवेश किए चोरों ने लाखों रुपये मूल्य के जेवरात, नगदी और अन्य कीमती सामान गायब कर दिया। इतना ही नहीं, वारदात को छिपाने के लिए मकान पर दूसरा ताला भी लगा दिया। महिला मकान में ताला बंद कर बेटी से मिलने दिल्ली गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिरों की तलाश कर रही है।अल्लापुर निवासी विनीता सिंह ने तहरीर में बताया कि 23 जुलाई की सुबह दिल्ली से लौटकर जब वह अपने घर पहुंची, तो मेनगेट पर लगा उनका ताला कटा पड़ा था और उसकी जगह दूसरा ताला लगा मिला।
आशंका होने पर ताला तोड़कर घर के अंदर गईं, तो सभी कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। आरोप है कि चोर घर से इनवर्टर, बड़ी बैटरी, माइक्रोवेव, प्रिंटर, बर्तन, चार कलाई घड़ियां, चार सोने की अंगूठियां, दो सोने की नोज पिन, दो सोने की चेन, दो सोने के कंगन और करीब 50 हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए। चोरी की घटना को देखकर उनके होश उड़ गए। जार्जटाउन पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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