Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: घर में घुसकर मोबाइल और नकदी लेकर भागा चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में एक संदिग्ध ने भगवा गमछा ओढ़कर एक कॉलोनी में घुसपैठ की और दो मोबाइल फोन और 35 हजार रुपये चुरा लिए। घटना 29 जुलाई को सुबह चार बजे हुई। रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने अनूप यादव के घर में चोरी की कोशिश की और फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान कर रही है।

Prayagraj News: घर में घुसकर मोबाइल और नकदी लेकर भागा चोर

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट थानाक्षेत्र के अर्चना पार्क के समीप कॉलोनी में भगवा गमछे से मुंह ढककर घुसा संदिग्ध कमरे के अंदर से दो मोबाइल और 35 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है।अनूप यादव की तहरीर के मुताबिक, वह कॉलोनी में करीब चार साल से किराए पर रहते है। आरोप है कि 29 जुलाई की सुबह करीब चार बजे एक अज्ञात व्यक्ति भगवा रंग के गमछे से मुंह बाध कर घर में घुस आया। आरोपी ने कमरे के अंदर से दो मोबाइल और पर्स में रखा 35 हजार रुपये नगद लेकर भागने लगा।

अचानक नजर पड़ने पर अनूप यादव ने शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक वह भाग निकला। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Prayagraj News Prayagraj अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।