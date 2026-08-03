Prayagraj News: घर में घुसकर मोबाइल और नकदी लेकर भागा चोर
Prayagraj News: प्रयागराज में एक संदिग्ध ने भगवा गमछा ओढ़कर एक कॉलोनी में घुसपैठ की और दो मोबाइल फोन और 35 हजार रुपये चुरा लिए। घटना 29 जुलाई को सुबह चार बजे हुई। रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति ने अनूप यादव के घर में चोरी की कोशिश की और फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान कर रही है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट थानाक्षेत्र के अर्चना पार्क के समीप कॉलोनी में भगवा गमछे से मुंह ढककर घुसा संदिग्ध कमरे के अंदर से दो मोबाइल और 35 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध की पहचान करने में जुटी है।अनूप यादव की तहरीर के मुताबिक, वह कॉलोनी में करीब चार साल से किराए पर रहते है। आरोप है कि 29 जुलाई की सुबह करीब चार बजे एक अज्ञात व्यक्ति भगवा रंग के गमछे से मुंह बाध कर घर में घुस आया। आरोपी ने कमरे के अंदर से दो मोबाइल और पर्स में रखा 35 हजार रुपये नगद लेकर भागने लगा।
अचानक नजर पड़ने पर अनूप यादव ने शोर मचाते हुए आरोपी को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक वह भाग निकला। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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