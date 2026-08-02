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Prayagraj News: होटल कर्मियों से मारपीट और लूटपाट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के ऑकलैंड रोड स्थित एक होटल में घुसकर दंगाइयों ने मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना 29 जुलाई की रात हुई, जब देव पांडेय और उसके चार साथियों ने होटल में घुसकर 35 हजार रुपये और एक मोबाइल लूट लिया। होटल के मैनेजर तवरेत आलम ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है।

Prayagraj News: होटल कर्मियों से मारपीट और लूटपाट

Prayagraj News: प्रयागराज। ऑकलैंड रोड स्थित एक होटल में घुसकर मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट तथा नकदी व मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। होटल के मैनेजर तवरेत आलम ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 29 जुलाई की रात करीब सवा नौ बजे देव पांडेय अपने चार अज्ञात साथियों के साथ होटल में आया। आरोप है कि सभी ने होटल के कमरे में मैनेजर और कर्मचारियों को बंद कर उनके साथ मारपीट की और उनके भतीजे का मोबाइल व अलमारी में रखे 35 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए।

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