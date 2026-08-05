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Prayagraj News: कछारी क्षेत्र में रहने वालों की फिर बढ़ी धुकधुकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: कानपुर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज के फाफामऊ और छतनाग में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में और भी वृद्धि की संभावना है। टोंस नदी के बढ़ते जलस्तर से गंगा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

Prayagraj News: कछारी क्षेत्र में रहने वालों की फिर बढ़ी धुकधुकी

Prayagraj News: गंगा के कछारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। कानपुर बैराज से लगातार तीसरे दिन दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज के फाफामऊ और छतनाग में गंगा का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन टोंस नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा के प्रवाह में रुकावट शुरू हो गई है, जिससे गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। कानपुर बैराज से बुधवार को गंगा में दो लाख 74 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

इससे पहले मंगलवार को दो लाख 50 हजार क्यूसेक और सोमवार को दो लाख 24 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रविवार को बैराज से छोड़ा गया एक लाख 24 हजार क्यूसेक पानी प्रयागराज होकर आगे बढ़ रहा है। टोंस के जलस्तर में पिछले 24 घंटे (मंगलवार सुबह आठ बजे से बुधवार सुबह आठ बजे तक) 42 सेमी वृद्धि हुई। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि टोंस का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो गंगा का प्रवाह बाधित होगा। इसकी वजह से फाफामऊ से संगम तक भी गंगा का जलस्तर बढ़ेगा। शाम चार बजे तक फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 78.44 मीटर, छतनाग में गंगा 74.75 मीयर तथा नैनी में यमुना का जलस्तर 75.07 मीटर रिकॉर्ड किया गया। फाफामऊ में गंगा और नैनी में यमुना का जलस्तर एक-एक सेमी और छतनाग में गंगा ढाई सेमी प्रति घंटा की गति से बढ़ रही थीं।

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