Prayagraj News: इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के रिषभ ने जीता स्वर्ण पदक
Prayagraj News: चौफटका स्थित इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के छात्र रिषभ कुशवाहा ने राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
Prayagraj News: चौफटका स्थित इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के छात्र रिषभ कुशवाहा ने राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानाचार्या प्रतिमा पांडेय ने बताया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 7 से 9 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में रिषभ कुशवाहा ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
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