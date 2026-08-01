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Prayagraj News: पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वाद जल्द निपटाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में संगम सभागार में राजस्व वादों के निस्तारण और आईजीआरएस की समीक्षा की गई। सीआरओ ने निर्देश दिए कि पांच साल पुराने मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए समयबद्व निर्देश दिए गए। बाढ़ चौकियों की व्यवस्थाओं और कृषि से जुड़े मामलों का शीघ्र हल निकालने पर जोर दिया गया।

Prayagraj News: पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वाद जल्द निपटाएं

Prayagraj News: प्रयागराज। संगम सभागार में राजस्व वादों के निस्तारण व आईजीआरएस की समीक्षा की गई। शुक्रवार शाम हुई बैठक में सीआरओ ने पांच साल पुराने वादों का तत्काल निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि लंबित मामलों की संख्या शून्य लाई जए। एडीएम सिटी सत्यम मिश्र ने आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम एफआर विनीता सिंह ने चिह्नित सभी बाढ़ चौकियों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त रखने, बाढ़ से संबंधित तैयारियां पूरी करने, फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने, अंश निर्धारण के लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने तथा कृषक दुर्घटना से जुड़े समयसीमा पार मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।

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बैठक में एडीएम नजूल संजय पाण्डेय, एडीएम नमामि गंगे नमामि गंगे संजीव कुमार शाक्य आदि अफसर मौजूद रहे।

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