Prayagraj News: कार में लिफ्ट देकर रिटायर शिक्षक को लूटा
Prayagraj News: फाफामऊ बाईपास पर एक रिटायर शिक्षक आनंद लाल को कार में लिफ्ट देकर खुद को एटीएस का जवान बताने वालों ने 45 हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया। शिक्षक बस का इंतजार कर रहे थे जब आरोपियों ने उन्हें कार में बैठा लिया और रास्ते में धोखे से पैसे ट्रांसफर करा लिए।
Prayagraj News: फाफामऊ बाईपास पर बस का इंतजार कर रहे एक रिटायर शिक्षक को कार में लिफ्ट देकर अपने आप को एटीएस का जवान बताने वालों ने मोबाइल और 45 हजार रुपये लूट लिए। पीड़ित को कार से उतार कर फरार हो गए। फाफामऊ थाने में पीड़ित ने तहरीर दी है। प्रतापगढ़ के देल्हूपुर के रिटायर शिक्षक आनंद लाल मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे बाईपास फाफामऊ बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि तभी कार से दो लोग आए। बातचीत कर उन्हें कार में बैठा लिया। रास्ते में अपने आप को एटीएस का जवान बताकर उनका मोबाइल जांच करने को लिया।
धमकाते हुए यूपीआई का पिन कोड पूछ लिया। 45 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद शिवगढ़ में पीड़ित को कार से उतारकर फरार हो गए।
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