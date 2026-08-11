Prayagraj News: बेसिक के पेंशनरों की परेशानी देख अफसर नाराज

Prayagraj News: प्रयागराज में रिटायर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बेसिक शिक्षा विभाग से 75 मामलों में से 59 मामले समर्पित हैं। मंडलायुक्त ने धीमी गति और समस्या को लेकर नाराजगी जताई और 59 पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया।

Prayagraj News: प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कई वर्षों तक सरकारी सेवा में अपना खून पसीना देने वाले को रिटायरमेंट के बाद अपने हक के लिए दौड़ना पड़ता है। आमतौर पर सभी सरकारी दफ्तर में रिटायर अधिकारी-कर्मचारी अपने ही साथ काम कर चुके लोगों के बदले रवैये से परेशान होते हैं, लेकिन इसमें भी बेसिक शिक्षा विभाग सबसे आगे है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंडलायुक्त कार्यालय में मंगलवार को हुई 64वीं पेंशन अदालत की समीक्षा में कुल 75 मामले आए और इनमें से अकेले बेसिक शिक्षा विभाग से 59 प्रकरण रहे। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने इस पर नाराजगी जाहिर की।

पेंशन अदालत की समीक्षा पेंशन अदालत में वित्तीय वर्ष 2026-27 के 40 नए और 35 पुराने, कुल 75 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें सबसे ज्यादा मामले बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े रहे। 40 नए मामलों में 39 बेसिक शिक्षा विभाग के थे, जबकि पुराने 35 मामलों में 20 इसी विभाग से संबंधित रहे। इनमें अधिकांश मामले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि की स्वीकृति और उसके आधार पर पुनरीक्षित पेंशन दिए जाने से जुड़े हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग में अनुशासन बेसिक शिक्षा विभाग के प्रकरणों की संख्या अधिक होने और उनके निस्तारण की गति धीमी मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने बीएसए, प्रयागराज को निर्देश दिया कि 59 पेंशन प्रकरणों का 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से निस्तारण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों को लंबित मामलों में आवश्यक अभिलेख तत्काल जुटाकर परीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए।