Prayagraj News: भवसागर पार करने के लिए गुरु की जरूरत : राघव
Prayagraj News: प्रयागराज। श्री वैष्णव आश्रम दारागंज में महंत स्वामी राघव प्रपन्नाचार्य की ओर से आयोजित सात
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। श्री वैष्णव आश्रम दारागंज में महंत स्वामी राघव प्रपन्नाचार्य की ओर से आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में शनिवार को स्वामी राम नारायणचार्य राघव ने कहा कि भवसागर से पार जाने के लिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है।उन्होंने गजेंद्र मोक्ष, भक्त प्रह्लाद व श्रीकृष्ण जन्म प्रसंग की कथा प्रस्तुत कर भक्तों को भावविभोर कर दिया। कथा का समापन चार अगस्त को होगा।
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